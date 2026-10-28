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'Stemmenkanon' uit Boxtel verdacht van verkiezingsfraude

Politiek
door Redactie
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D66-raadslid Sohib H. uit Boxtel zit sinds dinsdag vast op verdenking van verkiezingsfraude, witwassen, corruptie en meer. Dat meldt het Brabants Dagblad op basis van meerdere anonieme bronnen.
De 38-jarige H. werd als medewerker van het Openbaar Ministerie al eerder op non-actief gesteld, na een verdenking van witwassen. Verder onderzoek door de Rijksrecherche en de politie leidde tot veel meer verdenkingen: ambtelijke corruptie, computervredebreuk, valsheid in geschrifte, schending van het ambtsgeheim en verkiezingsfraude.
In de jaren voor zijn aanhouding viel Sohib H. op als lokale D66'er. Hij haalde de krant door zijn verdiensten als 'stemmenkanon' in Boxtel. Hij droomde openlijk over een plek in de Tweede Kamer en ging op de koffie en thee bij partijcoryfeeën Rob Jetten en Alexander Pechtold. Zijn belangrijkste missie: jongeren een stem geven.
H. kwam in 2018 en 2020 met voorkeurstemmen in de raad van Boxtel. Die laatste keer kreeg hij als nummer 5 op de kieslijst zelfs meer stemmen dan de lijsttrekker. Ook afgelopen maart was hij populair, met 576 stemmen.
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