Metrostation Amsterdam Centraal weer open na vondst pakketje

AMSTERDAM (ANP) - Metrostation Centraal Station in Amsterdam is weer vrijgegeven, nadat er eerder op de avond een verdacht pakketje was gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het pakketje meegenomen, aldus een woordvoerder van de politie. Er bleek zwaar illegaal vuurwerk in te zitten.

Agenten deden rond 20.20 uur een reguliere controle op het metrostation en vroegen daarbij een man om zijn identiteitsbewijs. Tijdens die controle bleek dat hij een pakketje bij zich had dat er verdacht uitzag. De man werd aangehouden. De EOD vond in het pakketje zwaar illegaal vuurwerk. De recherche doet verder onderzoek naar de man en het vuurwerk, aldus de politiewoordvoerder. Over de identiteit van de man weet de woordvoerder verder niets. Hij zit nog vast.

Alle ingangen van het metrostation zijn weer toegankelijk en ook kunnen de metro's er weer stoppen.