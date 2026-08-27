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Dodental overstromingen Nepal stijgt naar 332

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 12:52
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KATHMANDU (ANP) - Het dodental na de overstromingen in Nepal is opgelopen naar 332, meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Net over de grens in Tibet, dat ook door het natuurgeweld is getroffen, staat het aantal omgekomen mensen nog steeds op 3.
De lijst met vermisten is in Nepal langer geworden, bericht de BBC. De Britse omroep meldt dat het nu om 910 personen gaat, onder anderen 517 buitenlanders, 44 Nepalese militairen en 28 Nepalese politieagenten. Bij de zoek- en reddingswerkzaamheden in Nepal zijn honderden mensen gered, onder wie enkele tientallen buitenlanders.
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