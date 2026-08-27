Hoe de kip stilletjes de wereld veroverde

De kip ligt in een emmer op de bank in de Amerikaanse voorstad, in een rijstkom in een Chinees winkelcentrum, in een shawarma in Riyad, in een biryani in Mumbai en in een supermarktsandwich in Amsterdam. Gefrituurd, gegrild, gebakken, gehakt, gemalen tot nuggets of tot iets wat nauwelijks nog aan een vogel doet denken. Weinig producten reizen zo soepel door de moderne economie als kip.

Nog geen honderd jaar geleden was dat ondenkbaar. Kip was toen een bijzaak: boeren hielden kippen vooral voor de eieren. Wat er aan vlees op tafel kwam, waren uitgelegde hennen of jonge haantjes in het voorjaar — de oorsprong van het woord “spring chicken”. In het negentiende-eeuwse Amerika was kip soms duurder dan rundvlees.

Vandaag is die volgorde omgekeerd. In 2022 passeerde kip voor het eerst varkensvlees als het meest geproduceerde vlees ter wereld: 139 miljoen ton, tegen 123 miljoen ton varkensvlees en 76 miljoen ton rundvlees. Wereldwijd worden nu jaarlijks ruim 76 miljard kippen geslacht, tegen 48 miljard in 2006.

Voedselpatronen zijn hardnekkig. En toch schoof de kip in nog geen eeuw op van bijgerecht naar hoofdrol.

Van erf naar productielijn

De grote omslag begon in de jaren dertig in de Verenigde Staten, met koeling, spoorwegen en supermarkten die om een gestandaardiseerd, gekoeld en gesneden product vroegen. Naoorlogse wedstrijden als Chicken of Tomorrow stuurden fokkers naar dieren met meer vlees, snellere groei en betere voederconversie. Een gemiddelde vleeskip woog in 1957 nog 905 gram. In 2005 was dat 4.202 gram — bijna vijf keer zoveel, in ongeveer de helft van de tijd.

Antibiotica in het voer, kortere productiecycli, betere fokprogramma’s: de prijs van kip zakte, en zakte, en zakte. Amerikanen aten in de jaren dertig nog nauwelijks kip. Twee generaties later stond het middenin het menu.

Buiten de Verenigde Staten volgde dezelfde beweging, met vertraging. Brazilië werd in twintig jaar tijd de grootste kipexporteur ter wereld: van 910.000 ton in 2000 naar 4,9 miljoen ton in 2024. Nederland zit in de kopgroep: Nederlandse pluimveebedrijven exporteren jaarlijks ongeveer 900.000 ton kipvlees, met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk als grootste afnemers.

Ook Nederland eet meer kip

Nederlanders eten steeds minder vlees, maar één diersoort ontsnapt aan die trend. In 2024 zakte de totale vleesconsumptie naar 74,4 kilo per persoon (karkasgewicht) — het laagste niveau sinds de metingen in 2005 begonnen. Varkensvlees en rundvlees leverden in. Pluimveevlees steeg juist, van 21,6 naar 22,0 kilo per persoon.

Bijna dertig procent van al het vlees dat in Nederland op het bord komt is inmiddels kip of ander pluimvee. In 1975 was dat 3,5 kilo per persoon per jaar. Nu zit de teller boven de 20 kilo aan puur kippenvlees.

Waarom uitgerekend de kip?

De kip is goedkoop, groeit snel en zet voer efficiënt om in vlees. Het dier past in bijna elke keuken en botst niet met religieuze regels rond varken of rund. In de winkel is kip vaak de goedkoopste dierlijke eiwitbron per kilo. En de karkas is uit elkaar te trekken: filet gaat naar de Europese supermarkt, pootjes en klauwen naar Chinese dim sum. Elk stukje kip vindt zijn eigen markt.

De volgende fase: lokaal in plaats van mondiaal

De groei is nog niet ten einde. Rabobank verwacht dit jaar 3 tot 3,5 procent groei in de wereldproductie, gedreven door China, de Europese Unie, Zuid-Afrika, de Filipijnen en Brazilië. Ruim tachtig procent van de toename komt uit opkomende markten. Yum China opende in het eerste kwartaal van 2026 alleen al 457 nieuwe KFC-vestigingen; de keten telt inmiddels 13.454 filialen in China.

De volgende fase draait echter niet meer om diepgevroren blokken kip die de wereld overreizen. Landen willen hun eigen productie: voedselzekerheid, werkgelegenheid, minder afhankelijkheid van invoer. Saudi-Arabië bouwt kippenschuren in de woestijn. Ook China ramt de eigen productie omhoog en mikt op een positie als exporteur.

We zijn nog lang niet op piekkip. Maar de rem gaat komen van bezorgde omwonenden, niet van bezorgde consumenten.

En dan komt de weerstand

Precies daar wringt het. De emissies per kilo kip zijn lager dan die van rund. Maar meer kip betekent meer stallen, mestputten, voertransporten en vogelgriepuitbraken. Beelden van “frankenchickens” en overvolle stallen bereiken het grote publiek. In het Verenigd Koninkrijk oordeelde de rechter in 2025 dat kippenmest uit intensieve pluimveestallen als afval geldt, niet als bijproduct — een uitspraak die vergunningen voor nieuwe stallen op losse schroeven zet.

In Europa struikelen bouwplannen. Een Oekraïens mega-project in Kroatië is dit jaar geschrapt na protesten. Op Mallorca kreeg een fokkerij vorig jaar geen vergunning na een stortvloed aan bezwaren. In Nederland liep het aantal kippen tussen 2018 en 2023 met twaalf procent terug, terwijl de vraag naar kipfilet gewoon bleef groeien.

De kip heeft de wereld dus veroverd, maar staat op de rem van de gemeenteraad. Wie de kip wil eten, wil steeds vaker niet zien waar die vandaan komt.

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