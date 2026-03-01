Trump: diplomatieke oplossing voor Iran blijft mogelijk

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse president Trump heeft tegen CBS News gezegd dat hij gelooft dat de Amerikaanse en Israëlische aanvallen, waarbij de Iraanse leider ayatollah Khamenei is gedood, effectief zijn geweest en een pad naar diplomatie kunnen openen.

"Veel makkelijker nu dan een dag geleden, dat is duidelijk. Omdat ze flinke klappen krijgen", zei Trump, toen hem tijdens een telefonisch interview werd gevraagd naar de mogelijkheid van een diplomatieke oplossing voor de crisis.

De president noemde de aanvallen van zaterdag "een geweldige dag voor de Verenigde Staten, een geweldige dag voor de wereld".

Trump liet weten de Iraanse reactie op de aanvallen van Israël en de VS nauwlettend te blijven volgen. Iran lanceerde ballistische raketten op Israël en voerde aanvallen uit op Amerikaanse bondgenoten elders in het Midden-Oosten.

"Het is wat we verwachtten", zei Trump over de vergeldingsreactie, maar hij merkte op dat de aanvallen van Iran tot nu toe minder zijn dan wat de VS en hun bondgenoten hadden verwacht.