ECB-president Lagarde stopt er binnenkort mee, eerder dan verwacht. Volgt Knot haar op?

President van de Europese Centrale Bank (ECB) Christine Lagarde treedt voor het einde van haar termijn terug. Dat meldt de Europese Centrale Bank. Lagarde legt op 7 februari haar taken neer. Haar termijn zou eigenlijk in oktober volgend jaar aflopen. Voormalig president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot wordt al langer genoemd als een van de mogelijke opvolgers.

Er werd al langer gespeculeerd over een mogelijk vroegtijdig vertrek van Lagarde als centralebankpresident. De Française zou daarmee de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Friedrich Merz de mogelijkheid willen geven om een nieuwe voorzitter te benoemen bij de ECB. In Frankrijk zijn er in april nieuwe presidentsverkiezingen en Macron kan dan niet herkozen worden. Lagarde zei eerder mogelijk ook een rol te willen spelen in de campagne rond die verkiezingen, al sloot ze uit dat ze zelf kandidaat wordt.

De 70-jarige Lagarde was sinds 2019 president van de ECB. De opvolger van Lagarde wordt benoemd door de Europese Raad. Europese leiders komen in november en december bijeen op toppen, waar ze een opvolger proberen te kiezen. Naast Knot wordt onder meer de voormalige baas van de Spaanse centrale bank Pablo Hernández de Cos genoemd als opvolger. Lagarde behoorde voordat zij werd gekozen niet direct tot de grote favorieten om Mario Draghi op te volgen. Een ECB-president wordt gekozen voor een termijn van acht jaar.

Onder Draghi was de rente lange tijd zeer laag. Door de oorlog in Oekraïne ging de inflatie echter flink omhoog. Onder leiding van Lagarde greep de ECB in door de rente in rap tempo flink op te schroeven. Later volgden weer renteverlagingen, maar om de hogere inflatie door de Iranoorlog te beteugelen, heeft de ECB de leenkosten dit jaar weer twee keer verhoogd.

Lagarde zegt in een video aan medewerkers van de ECB, in handen van het ANP, dat nog niet duidelijk is wat haar toekomst wordt. "Wat ik zeker weet, is dat ik mijn vrijheid van meningsuiting wil terugkrijgen, mijn vrijheid om me uit te spreken, en de ruimte om me ook over andere onderwerpen te uiten dan het monetaire beleid. En dat kan ik niet doen als president van de ECB."

Komende maanden worden er nog enkele belangrijke beslissingen genomen, stelt Lagarde. Zo wordt voor het einde van dit jaar het nieuwe ontwerp voor bankbiljetten gekozen.

In de video heeft Lagarde een pleister op haar gezicht. "Ik weet dat ik er grappig uitzie, en dit is geen kickboksen in Thailand, het is gewoon een klein beetje huidkanker dat eraf moest."