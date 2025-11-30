ECONOMIE
Media: student opgepakt die onderzoek vroeg naar brand Hongkong

Samenleving
door anp
zondag, 30 november 2025 om 8:30
HONGKONG (ANP/RTR/AFP) - Een dodelijke brand in meerdere wolkenkrabbers leidt in Hongkong tot nieuwe spanningen. De autoriteiten waarschuwen dat wordt ingegrepen als "anti-Chinese" krachten het incident aangrijpen om voor onrust te zorgen. Een student die zich inzette voor een onafhankelijk onderzoek, is volgens lokale media al opgepakt op verdenking van opruiing.
Door de brand in de woontorens vielen afgelopen week zeker 128 doden. De student die opgepakt zou zijn, Miles Kwan (24), deelde vrijdag nog flyers uit waarin werd opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek. Hij kreeg toen van de pers al de vraag of hij arrestatie vreesde. Kwan stelde daarop alleen "zeer basale eisen" te hebben. Activisten willen onder meer nieuwe huisvesting voor gedupeerde bewoners en een onderzoek naar mogelijke corruptie.
De eisen van Kwan en zijn medestanders stonden ook in een internetpetitie die inmiddels is gesloten. De politie wilde de arrestatie van de student niet bevestigen.
