Dodental storm Portugal loopt op, veel huizen zonder stroom

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 11:43
anp290126145 1
LISSABON (ANP/AFP/DPA) - In Portugal is het dodental na storm Kristin opgelopen naar zeker vijf. Onder de slachtoffers is volgens lokale media een Nederlandse vrouw. Honderdduizenden huishoudens zitten als gevolg van het noodweer nog zonder stroom.
Kristin, die deze week de Portugese kust trof, ging gepaard met onder meer windsnelheden tot meer dan 170 kilometer per uur en overstromingen. Ten noorden van Lissabon stierf een automobilist door een vallende boom en elders werd iemand geraakt door rondvliegend puin.
Volgens Portugese media is een Nederlandse vrouw van 83 jaar omgekomen bij Silves, in het zuiden van het land. Zij meldden dat het lichaam is gevonden in een auto die in het water was beland.
Het noodweer leidde volgens zender RTP ook tot stroomuitval voor meer dan 1 miljoen huishoudens. Bijna 450.000 van deze adressen hadden donderdagochtend nog geen elektriciteit. De storm veroorzaakte tevens schade aan onder meer wegen en spoorlijnen. Op meerdere plekken zijn scholen gesloten.
