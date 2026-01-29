Rusland en Oekraïne ruilen opnieuw omgekomen militairen

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft duizend omgekomen Oekraïense militairen overgeleverd aan Kyiv. Dat meldt de Russische staatstelevisiezender Russia Today. In ruil voor de overdracht ontving Moskou 38 omgekomen Russische militairen. Kyiv heeft de ontvangst van de militairen bevestigd.

De laatste keer dat de strijdende partijen lichamen uitwisselden, was eind 2025. Toen werden er ook duizend lijken gerepatrieerd naar Oekraïne. De uitwisselingen lagen lange tijd stil vanwege wederzijdse beschuldigingen dat het proces werd vertraagd, maar werden onder internationale druk weer hervat. In het voorjaar van 2025 werden tijdens onderhandelingen in Istanbul nieuwe afspraken gemaakt over het teruggeven van omgekomen militairen.