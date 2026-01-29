ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland en Oekraïne ruilen opnieuw omgekomen militairen

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 11:53
anp290126148 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft duizend omgekomen Oekraïense militairen overgeleverd aan Kyiv. Dat meldt de Russische staatstelevisiezender Russia Today. In ruil voor de overdracht ontving Moskou 38 omgekomen Russische militairen. Kyiv heeft de ontvangst van de militairen bevestigd.
De laatste keer dat de strijdende partijen lichamen uitwisselden, was eind 2025. Toen werden er ook duizend lijken gerepatrieerd naar Oekraïne. De uitwisselingen lagen lange tijd stil vanwege wederzijdse beschuldigingen dat het proces werd vertraagd, maar werden onder internationale druk weer hervat. In het voorjaar van 2025 werden tijdens onderhandelingen in Istanbul nieuwe afspraken gemaakt over het teruggeven van omgekomen militairen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

ANP-543234585

Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"

prd-front-5161535-1-600x600

Melatonine: het 'natuurlijke' slaapmiddel dat minder onschuldig is dan je denkt

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

Loading