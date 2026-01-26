EU en India kijken naar defensiesamenwerking

BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - De Europese Unie en India onderzoeken hoe dat laatste land kan deelnemen aan Europese defensieprojecten. Dat staat in een conceptovereenkomst die werd ingezien door persbureau Reuters. Het zou onder meer gaan om samenwerking op militair-economisch gebied.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei afgelopen week dat de EU en India nader tot elkaar komen, "nu de op regels gebaseerde internationale orde onder ongekende druk staat; door oorlogen, onder dwang en door economische versplintering". Daarmee doelde ze niet alleen op militaire samenwerking, maar ook op het gebied van handel.

Zowel voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen als de voorzitter van de EU-landen António Costa zijn in India om een belangrijk vrijhandelsakkoord rond te krijgen. Dinsdag wordt daarover een EU-top gehouden.

In het kielzog van Costa en Von der Leyen is ook Kallas in India. Mogelijk wordt de conceptovereenkomst met India dinsdag getekend.