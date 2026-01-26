ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU en India kijken naar defensiesamenwerking

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 12:38
anp260126113 1
BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - De Europese Unie en India onderzoeken hoe dat laatste land kan deelnemen aan Europese defensieprojecten. Dat staat in een conceptovereenkomst die werd ingezien door persbureau Reuters. Het zou onder meer gaan om samenwerking op militair-economisch gebied.
EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei afgelopen week dat de EU en India nader tot elkaar komen, "nu de op regels gebaseerde internationale orde onder ongekende druk staat; door oorlogen, onder dwang en door economische versplintering". Daarmee doelde ze niet alleen op militaire samenwerking, maar ook op het gebied van handel.
Zowel voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen als de voorzitter van de EU-landen António Costa zijn in India om een belangrijk vrijhandelsakkoord rond te krijgen. Dinsdag wordt daarover een EU-top gehouden.
In het kielzog van Costa en Von der Leyen is ook Kallas in India. Mogelijk wordt de conceptovereenkomst met India dinsdag getekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 472559385

Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

511wWx050SL._AC_UF894,1000_QL80_

De wereld als zijn gezin: waarom Trump zich ‘Daddy’ waant

anp250126107 1

Obama: dodelijk geweld tegen burgers Minneapolis is alarmsignaal

anp260126043 1

Interim-president Venezua heeft genoeg van de grote mond van Trump

197408823_m

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

Loading