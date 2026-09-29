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Dolle Mina's: geweld tegen vrouwen is nooit gerechtvaardigd

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 12:16
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DEN HAAG (ANP) - De Dolle Mina's plaatsen grove kanttekeningen bij het universitaire onderzoek naar vrouwenemancipatie dat dinsdag verscheen. Daarin komt onder meer naar voren dat Nederlanders positief zijn over de emancipatie van vrouwen, maar ook dat het aantal Nederlanders met begrip voor het slaan van vrouwen licht is gestegen.
Het is een verkeerde conclusie om te stellen dat vrouwenemancipatie een gewonnen strijd is "afgezien van hier en daar een kleine daling in cijfers", stelt de feministische beweging. Over de uitkomst dat 84 procent van de Nederlanders het nooit gerechtvaardigd vindt dat een man zijn vrouw slaat, concluderen de Mina's: "Dat betekent dat bijna één op de zes Nederlanders daar kennelijk enige ruimte voor laat."
De groep is blij dat de meeste Nederlanders voorstander zijn van vrouwenemancipatie, maar wil vooral aandacht voor de zorgwekkende uitkomsten van het onderzoek: "Er bestaat voor Dolle Mina geen glijdende schaal: geweld tegen vrouwen is nooit gerechtvaardigd."
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