ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ophef in Israël over rellen bij terugkeer Palestijns gezin

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 12:19
anp290926124 1
Volg ons op Google Nieuws
JERUZALEM (ANP/DPA) - Gewelddadige protesten door kolonisten hebben in Israël tot ophef geleid. Een honderdtal mensen probeerde op de Westelijke Jordaanoever te verhinderen dat een Palestijns gezin kon terugkeren naar hun woning. De Israëlische autoriteiten melden dat kolonisten met stenen gooiden en wegen blokkeerden. Drie agenten raakten gewond.
De rechtse regering reageerde daar verontwaardigd op. Premier Benjamin Netanyahu veroordeelde de "gewelddadige rellen" en minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar noemde het geweld weerzinwekkend. President Isaac Herzog sprak over een "aanval op de rechtsstaat" en zei dat de daders aangepakt moeten worden.
De onrust vond plaats bij Jalud nadat de rechter Palestijnen, die uit hun huis waren verdreven door kolonisten, in het gelijk had gesteld. Relschoppers keerden zich vervolgens tegen veiligheidstroepen die de terugkeer moesten begeleiden. Palestijnse en Israëlische media berichten dat het huis van het gezin uiteindelijk in brand is gestoken.
loading

POPULAIR NIEUWS

wind en zonneproject in australie zo groot als half belgie1626164196

Heb jij zonnepanelen? Deze drie keuzes bepalen wat je vanaf januari overhoudt

rijbewijs

Rijbewijs verlengen vanaf 75: waarom je op tijd moet beginnen

gepensioneerden-plezier-credit

Krijg je pensioen van ABP? Het fonds heeft nu €128 miljard meer dan nodig, maar je voorlopige overzicht rekent nog met oude cijfers

ANP-569850971

Sharon Stone over haar verdwenen 18 miljoen: alles was weg

177213196_m

Overgewicht in Europa: Nederland staat hoog op de ranglijst

prognose bijna een op vier nederlanders is in 2040 aower1693911386

Ga je binnenkort met pensioen? Je uitkering kan in het nieuwe stelsel later alsnog dalen: stel je fonds deze vier vragen

Loading