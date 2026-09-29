Zet je de thermostaat deze winter één graad lager dan je gewend bent? Dan houd je bij de huidige gasprijs al snel meer dan honderd euro over. Een nieuw vast jaarcontract kost volgens Goedkoopenergievergelijken.nl nu gemiddeld rond €1,74 per kuub, inclusief energiebelasting en btw. Daardoor is elke kuub die je niet verstookt dit jaar meer waard dan normaal.

Het stookseizoen begint in oktober. Eerder schreven we al over de prijsstijging zelf in "Gasprijs 90% hoger dan vorig jaar: zoveel duurder wordt jouw stookseizoen", en in "Voorkom sluipverbruik: hoeveel geld bespaar je door alle niet-essentiële stekkers uit het stopcontact te halen?" over het stroomdeel van je rekening. In dit stuk gaat het om het gas voor je verwarming, en om wat jij daar zelf aan kunt doen.

Een nieuw jaarcontract kost nu €1,74 per kuub

Volgens de vergelijker van Goedkoopenergievergelijken.nl, bijgewerkt op 26 september, beginnen de scherpste vaste 1-jaarstarieven rond €1,67 per kuub en liggen de duurste rond €1,87. Het gemiddelde zakte sinds 21 september nog wel iets, van €1,79 naar €1,74.

Dat is fors meer dan begin dit jaar. Energievergelijk.nl meldt dat de gemiddelde gasprijs in vaste en variabele contracten in januari nog €1,224 per kuub was. Op de beurs stond gas op 14 september op het hoogste punt sinds december 2022, na de escalatie van het conflict rond Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz.

Hoe duurder de kuub, hoe meer die ene graad oplevert.

De vuistregel: zo'n 6 procent per graad

Hoeveel je bespaart, verschilt per huis. Wel bestaat er een veelgebruikte vuistregel: volgens Milieu Centraal scheelt elke graad lager gemiddeld zo'n 6 procent gas. Andere bronnen komen uit op 5 tot 7 procent, en Weeronline noemt zelfs ruim 8 procent. Wij rekenen hieronder voorzichtig met 6 procent van je jaarverbruik.

Voor het jaarverbruik gebruiken we de gemiddelden die Essent noemt: een huishouden verbruikt rond de 1.000 kuub gas per jaar, een appartement zo'n 750 kuub en een vrijstaande woning gemiddeld 1.740 kuub. Het CBS rekent voor 2026 met een iets lager gemiddelde van 928 kuub.

Zoveel scheelt één graad per woning

Bij een prijs van €1,74 per kuub en 6 procent besparing kom je op deze bedragen. Het maandbedrag is het jaarbedrag gedeeld door twaalf. In de praktijk bespaar je vooral in de koude maanden.

Appartement (750 kuub): 45 kuub minder, ongeveer €78 per jaar, ofwel €6,50 per maand.

Gemiddeld huishouden (1.000 kuub): 60 kuub minder, ongeveer €104 per jaar, ofwel €8,70 per maand.

Vrijstaande woning (1.740 kuub): ruim 104 kuub minder, ongeveer €182 per jaar, ofwel ruim €15 per maand.

Voor een gemiddeld huishouden maakt het ook uit welk contract je afsluit. Bij het scherpste jaartarief van €1,67 levert dezelfde graad ongeveer €100 op, bij het duurste tarief van €1,87 ongeveer €112.

Waarom die graad dit jaar meer oplevert

Milieu Centraal rekende in eerdere berekeningen met een gasprijs van €1,42 per kuub: de gemiddelde prijs die voor de lange termijn werd verwacht. Bij die prijs levert één graad voor een gemiddeld huishouden ongeveer €85 op. Nu is dat ruim €104, zo'n €19 meer. Voor een vrijstaande woning loopt het verschil op tot ruim €33 per jaar.

Volgend jaar wordt elke kuub bovendien iets duurder door de belasting. Volgens de Consumentenbond stijgt de energiebelasting op gas in 2027 van €0,7268 naar €0,7457 per kuub, bijna 2 cent extra.

Niet elk huis reageert hetzelfde

Het bedrag hangt ook af van je eigen contract. Zit je nog in een lopend vast contract dat je vóór de prijsstijging afsloot? Dan betaal je minder per kuub en valt de besparing lager uit. Omgekeerd levert de graad meer op als je verbruik boven het gemiddelde ligt.

Isolatie speelt ook mee. Milieu Centraal waarschuwt dat bewoners van slecht geïsoleerde huizen meer last hebben van tocht en temperatuurschommelingen, en de thermostaat daardoor juist eerder hoger zetten dan lager. Volgens de organisatie is isolatie een voorwaarde om comfortabel en zuinig te stoken.

Wat je nu kunt doen