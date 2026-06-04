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Dood gewaande Nepalese bergbeklimmer duikt op op Everest

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 11:00
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KATHMANDU (ANP/AFP) - Een Nepalese bergbeklimmer van wie aangenomen werd dat hij was overleden op Mount Everest, is na zes dagen toch weer opgedoken. Dawa Sherpa was in zijn eentje vrijwel helemaal teruggekropen naar het basiskamp. Op bevriezingsverschijnselen na lijkt hij het redelijk goed te maken.
Sherpa had als gids net de top bereikt met de Britse oud-marinier Chris Thrall. Die vertelde woensdag op Instagram over zijn tocht met de "absoluut vriendelijke reus en werkelijke bergtijger" Sherpa.
Tijdens de afdaling stopte de gids om bij te komen, vertelde Thrall. Hij zou gezegd hebben dat de Brit moest doorlopen. Even verderop kwam die naar eigen zeggen een Pool tegen die in de problemen was en naar beneden geholpen moest worden. Thrall dacht dat de zeer ervaren Sherpa wel weer zou opduiken, maar dat gebeurde dagenlang niet.
Sherpa's vrouw Damu Sherpa zegt dat ze al begonnen was met doodsgebeden toen haar man opdook. "We waren heel blij met dat nieuws, we hadden de hoop al opgegeven."
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