Frans-Iraanse Persepolis-maker Marjane Satrapi (56) overleden

PARIJS (ANP/AFP) - De Frans-Iraanse kunstenares Marjane Satrapi is op 56-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar omgeving donderdag laten weten aan het Franse persbureau AFP. Satrapi werd wereldwijd bekend met het stripboek Persepolis en de verfilming daarvan.

"Marjane Satrapi is overleden aan verdriet, iets meer dan een jaar na het overlijden van Mattias Ripa, haar echtgenoot en de liefde van haar leven", aldus een verklaring van haar naasten aan AFP. Producent, acteur en scenarioschrijver Mattias Ripa overleed op 8 april 2025.

Met Persepolis maakte Satrapi een autobiografische stripreeks over opgroeien in Iran na de revolutie. Er verschenen vier delen, waarvan het eerste in 2001. Satrapi kwam in 1994 naar Frankrijk en kreeg in 2006 de Franse nationaliteit.

In 2007 werd Persepolis verfilmd en vertoond op het filmfestival van Cannes. De film kreeg daar de juryprijs en werd later ook twee keer onderscheiden met een César, de belangrijkste Franse filmprijs.