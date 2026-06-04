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Klaver haalt uit naar VVD: houdt land gegijzeld met breekpunten

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 10:58
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DEN HAAG (ANP) - Partijleider Jesse Klaver van Progressief Nederland (PRO) heeft in een Kamerdebat over de sociale zekerheid hard uitgehaald naar de VVD, die volgens hem "dit land gegijzeld houdt met taboes en breekpunten". De liberalen stellen volgens hem "het partijbelang voorop" door vast te houden aan de voorgestelde bezuinigingen, terwijl daar "geen draagvlak" voor is.
De in het coalitieakkoord afgesproken miljardenbezuinigingen op uitkeringen stuiten op breed verzet in de Tweede Kamer en de samenleving. Het kabinet liet vorige week weten dat de ingrepen "in de voorgestelde vorm" niet doorgaan, maar liet veel onduidelijkheid bestaan over waar dan wel geld vandaan moet worden gehaald om te investeren in bijvoorbeeld defensie.
Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken, D66) liet doorschemeren dat de rekening ook elders kan worden neergelegd. Maar Klaver hoorde andere teksten van minister Eelco Heinen (Financiën, VVD). Hij had hem daarom graag bij het debat gehad, maar stelt vast dat Heinen "niet de moeite heeft genomen" om te komen.
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