Beachvolleyballers Boermans en De Groot pakken brons in Gstaad

GSTAAD (ANP) - Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben op het Elite 16-toernooi van Gstaad het brons gepakt. Het Nederlandse duo was zondag in het Zwitserse dorp in drie sets te sterk voor het Braziliaanse duo André Loyola en George Wanderley. De setstanden waren 21-23, 21-17 en 15-10.

Voor De Groot had het brons een extra tintje omdat hij zondag zijn 25e verjaardag vierde. "Heel speciaal om dan zo'n wedstrijd te mogen spelen en dan ook nog te winnen van zo'n sterk Braziliaans team", liet hij op volleybal.nl weten.

Boermans en De Groot waren eerder dit jaar succesvol in Brazilië. Ze wonnen goud in Brasília en brons in Saquarema.