Door Europese regels komen asielkinderen achter tralies

Door de nieuwe regels van het Europese Asiel - en Migratiepact dreigen asielkinderen opgesloten te worden in een detentiecentrum in Zeist. Die Nederlandse maatregel kan veel schade aanrichten en moet voorkomen worden, waarschuwt VluchtelingenWerk Nederland (VWN).

Donderdag delen expertorganisaties hun visie op het migratiepact met politici in Den Haag. Nederland bereidt zich voor op de nieuwe Europese afspraken met strengere grensprocedures die halverwege juni in werking gaan. Binnen de Europese afspraken kan Nederland ook eigen keuzes maken en VWN hoopt dat Nederland daarbinnen afziet van het detentiecentrum in Zeist.

Het gaat om gezinnen die via Schiphol binnenkomen. Nu wachten zij hun aanvraag in een normaal azc af, omdat tot nu toe kinderen niet opgesloten mochten worden. Dat dreigt te veranderen voor kinderen die uit een land buiten Europa komen waarvan minder dan 20 procent van de asielaanvragen wordt ingewilligd.

"Geen kind mag in de cel terechtkomen", luidt de oproep van VluchtelingenWerk, die wijst op meerdere onderzoeken. "Kinderen gevangenhouden is schadelijk voor hun fysieke en mentale welzijn." Ze hebben een hoger risico op depressie, PTSS-klachten, ondervoeding, hoofdpijn en bedplassen, somt VWN op. De organisatie wil dat kinderen in reguliere azc's komen en vraagt politici naar alternatieve middelen voor opsluiting te zoeken, zoals het invoeren van een meldplicht.

De locatie in Zeist wordt nu gebruikt door de Dienst Terugkeer en Vertrek, waar afgewezen asielzoekers inclusief kinderen verblijven. Op het terrein staan kleine woningen en er zijn educatieve activiteiten, maar vluchtelingen mogen het terrein niet af.

Naast VWN delen donderdag ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Raad voor de Rechtspraak hun visie op het migratiepact.