Terreuronderzoek na incident met explosief bij woning Mamdani

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 15:50
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De politie in New York onderzoekt of een incident met explosieven bij de ambtswoning van burgemeester Zohran Mamdani door terreurgroep Islamitische Staat geïnspireerd terrorisme is. Dat zei politiechef Jessica Tisch, die ook aangaf dat er vermoedelijk geen link is met de huidige oorlog tussen haar land en Iran.
Het voorval vond afgelopen weekend plaats tijdens een anti-islamprotest bij de ambtswoning Gracie Mansion van Mamdani, die zelf moslim is. Daarbij zou een geïmproviseerde bom zijn gegooid. Niemand raakte gewond, maar volgens de autoriteiten hadden er wel degelijk slachtoffers kunnen vallen. Getuigen maakten melding van rook en vlammen. Tisch wilde niet zeggen welk bewijsmateriaal doet vermoeden dat er een link is met IS.
De politie heeft twee personen opgepakt, onder wie de man die het explosief zou hebben gegooid. Hij schreeuwde volgens een aanwezige verslaggever "Allahu akbar" (God is de grootste). Mamdani was zelf niet thuis tijdens het incident.
