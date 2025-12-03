Dordrechts Museum verwerft 'sleutelwerk' van Marlene Dumas

DORDRECHT (ANP) - Het Dordrechts Museum voegt deze week een werk van Marlene Dumas toe aan de collectie. De Geboorte van de Schilderkunst is volgens het museum een sleutelwerk, dat dankzij "een genereuze bruikleengever" in het museum kan worden tentoongesteld. Het doek van de in Zuid-Afrika geboren kunstenares wordt donderdag in ontvangst genomen, in het bijzijn van Dumas.

"Het is niet alleen een artistieke aanwinst van wereldklasse, maar ook een werk met internationale allure", zegt museumdirecteur Femke Hameetman. "Marlene Dumas is de eerste vrouwelijke kunstenaar die onlangs in opdracht van het Louvre nieuw werk heeft gemaakt. In een tijd van bezuinigingen is het hartverwarmend om te ervaren dat we kunnen rekenen op steun uit de samenleving in de vorm van dit kunstwerk."

De 72-jarige Dumas woont sinds halverwege de jaren zeventig in Amsterdam. Volgens het Dordrechts Museum is zij een van de invloedrijkste kunstenaars van deze tijd.