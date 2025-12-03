Frenna meest beluisterde artiest op Spotify

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse gebruikers van Spotify luisterden dit jaar vooral naar de muziek van de Haagse rapper Frenna. Hij voert het jaaroverzicht van de streamingdienst aan. Daarna volgen Lil Kleine en Ronnie Flex. Alle gebruikers van de dienst krijgen woensdag hun eigen lijst te zien, de Spotify Wrapped.

Vorig jaar was Taylor Swift de meest gestreamde artiest, zowel in Nederland als wereldwijd. In Nederland stond Ronnie Flex toen tweede en Frenna derde. Swift eindigt dit jaar op de vijfde plaats in Nederland.

Ordinary van Alex Warren is het meest gestreamde lied in Nederland. Het lied werd vaker beluisterd dan Echte liefde is te koop van Samuel Welten en ZAAZAA van Frenna & Shallipopi. Het meest gestreamde album is Mama I made it van Roxy Dekker.

Nederlandse muziek populair

Volgens Spotify is muziek uit Nederland populairder dan ooit. Nederlandse gebruikers luisterden in totaal bijna 2,6 miljard uur. Dat is omgerekend bijna 297.000 jaar. In ruim 72 procent van die tijd stond een Nederlands lied op. Vorig jaar was dit 68 procent. In het eerste jaaroverzicht van Spotify, in 2014, stond geen enkele Nederlandse artiest en geen enkel Nederlands liedje in de top vijf.

De meest gestreamde podcast in Nederland is Op zoek naar Marlotte van Zembla. De makers onderzochten het verhaal van een volwassen vrouw die zich voordeed als kind en contact opnam met de Kindertelefoon over privéproblemen. Een vrijwilliger van de Kindertelefoon legde vervolgens privécontact met het 'meisje', terwijl dat niet mocht.

Wereldwijd is Die with a smile van Lady Gaga en Bruno Mars het meest gestreamde lied. Birds of a feather van Billie Eilish staat op plek twee. Op de derde plaats staat APT van ROSÉ en Bruno Mars. DeBÍ TiRAR MáS FOToS van de Puerto Ricaanse rapper Bad Bunny is het meest gestreamde album. Bad Bunny is ook de meest beluisterde artiest ter wereld, gevolgd door Taylor Swift en The Weeknd.