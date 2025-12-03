ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit gebeurt er in je mond als je iets met suiker eet

Wetenschap
door Nina van der Linden
woensdag, 03 december 2025 om 14:28
ANP-519802390
Het einde van het jaar is voor zoetekauwen één groot feest: chocoladeletters, gevulde speculaas, kerstkransjes… overal zit een lading suiker in. Maar wat gebeurt er eigenlijk in je mond zodra je dat eerste hapje neemt?
Als suiker je mond binnenkomt, storten mondbacteriën zich erop. Ze gebruiken de suikers om te groeien en energie op te wekken en daarbij produceren ze zuren. Binnen een à twee minuten na een zoete snack daalt de zuurgraad in je mond tot een niveau dat het glazuur, de harde buitenlaag van je tanden, kan aantasten.
Gelukkig grijpt speeksel in: het spoelt overtollige suikers weg en neutraliseert de zuren. Ook leven er in je mond bacteriën die de schadelijke soorten proberen te verdringen. Maar bij veel en vaak snoepen kunnen je speeksel en goede bacteriën die aanval niet meer aan.
Plak als bacteriële vesting
Bacteriën die gaatjes veroorzaken, gebruiken suiker niet alleen om zuren te maken, maar ook om een taaie, kleverige laag op te bouwen: plak. Dit biofilm hecht zich aan het tandoppervlak en is lastig te verwijderen zonder tandenpoetsen of een professionele reiniging.
Die plaklaag houdt speeksel tegen, waardoor zuren minder goed geneutraliseerd worden. Intussen gedijen schadelijke bacteriën prima in deze zure omgeving, terwijl de nuttige bacteriën juist afsterven. Zo blijft de zuurgraad langdurig verhoogd, waardoor het glazuur langzaam oplost tot er uiteindelijk een zichtbaar of pijnlijk gaatje ontstaat.
Gelukkig kun je zelf veel doen om je tanden te beschermen: beperk de zoetigheid tot een paar momenten per dag. Poets twee keer en liefst na een maaltijd. Nog een beetje flossen erbij en je komt die feestmaand wel door.
Bron: Science Alert

Lees ook

Slecht gebit, slecht brein? Tandvleesziekte kan risico op beroerte verhogenSlecht gebit, slecht brein? Tandvleesziekte kan risico op beroerte verhogen
Droge mond, slechte adem en schade aan je gebit: Ozempic heeft nare bijwerkingenDroge mond, slechte adem en schade aan je gebit: Ozempic heeft nare bijwerkingen
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543101547

Nieuwe studie: rond deze leeftijd bereikt je lichaam een kantelpunt in veroudering

glasses-3-2

Gehoorzaam en nieuwsgierig: hoe je hoog IQ bij je kind herkent

ANP-543605370

Het politieke akkoord van Jetten en Bontenbal. De hoofdpunten en de hele tekst

shutterstock_1757306351

Over een paar maanden kan Trumps macht ineens weg zijn

ANP-543125161

Krijg je echt een creditcard aan microplastics per week binnen?

generated-image (10)

De stille epidemie in je hoofd: hoe eenzaamheid je hersenen aantast

Loading