Waarom twee flessen ‘dezelfde’ wijn nooit echt hetzelfde zijn

Twee flessen uit dezelfde doos die totaal anders smaken: het voelt als oplichting, maar het is vaak gewoon hoe wijn werkt. Wijn is geen frisdrankrecept, maar een levend product waarbij elk stadium – van kurk tot keukenkastje – kleine verschillen kan inbouwen.

Waarom dezelfde fles anders kan zijn

Een van de grootste smaakverschil-makers zit letterlijk in de dop. Natuurlijke kurken verschillen onderling in hoeveel zuurstof ze doorlaten, waardoor de ene fles sneller ‘veroudert’ of oxidatiearoma’s ontwikkelt dan de andere. In extreme gevallen is er kurkziekte: een piepkleine hoeveelheid TCA is genoeg om de wijn naar muf karton te laten ruiken, terwijl de buurfles uit hetzelfde doosje loepzuiver is.

Ook het bottelmoment telt. Aan het begin van een bottellijn kan de wijn iets verdund of anders behandeld zijn dan halverwege of aan het einde van de run, waardoor feitelijk min of meer verschillende “batches” ontstaan onder hetzelfde etiket. Kleine haperingen in de lijn – een stilstand, een filterprobleem – kunnen zorgen dat een deel van de flessen meer zuurstof meekrijgt of nét anders is gefilterd dan de rest.

Wat transport en opslag met uw wijn doen

Na de kelder van de producent begint een tweede leven: dat van transport en opslag. Flessen die weken in een warme container, onder een tinnen dak of in een etalage staan, krijgen temperatuurpieken en licht te verwerken die chemische reacties in de wijn versnellen. Onderzoek laat zien dat tien graden verschil in bewaartemperatuur de ontwikkeling van aroma’s in witte wijn twee- tot driemaal kan versnellen, inclusief minder prettige tonen zoals een kerosine-achtige geur in Riesling.

Voor consumenten is vooral schommelende kamertemperatuur funest: tussen 16 en 21 graden pendelen versnelt veroudering meer dan een stabiele, koele keldertemperatuur rond de 12 graden. Twee flessen uit dezelfde doos kunnen zo een totaal andere reis hebben gemaakt – de een in een gekoelde ‘reefer’, de ander in een hete truck of bovenop de pallet – met merkbaar andere smaak als gevolg.

Ook onze smaakpapillen schommelen

Daarbovenop komt dat onze eigen smaak allerminst constant is. Studies naar wijnbeleving laten zien dat context (licht, omgeving, muziek) en stemming de waardering van dezelfde wijn aantoonbaar kunnen veranderen, zelfs als het glas chemisch identiek is. Een vermoeide of verkouden proever, een druk restaurant of juist een rustige avond thuis: het kleurt wat we denken te proeven.

Dat alles samen maakt dat perfecte consistentie eigenlijk alleen haalbaar is bij de allergoedkoopste, gepasteuriseerde “industriewijn”, waar variatie juist is platgestreken. Wie betere wijn koopt, koopt per definitie ook een beetje onzekerheid – soms in de vorm van een magische fles, soms in de vorm van een tegenvaller uit exact dezelfde doos.