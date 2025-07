Stroomuitval in Italiaanse steden door extreme hitte

FLORENCE (ANP/DPA) - In meerdere Italiaanse steden is de stroom uitgevallen door de extreme hitte. In het centrum van de toeristenstad Florence zaten tal van winkels tijdelijk zonder stroom, meldde het Italiaanse persbureau Ansa. Geldautomaten en roltrappen werkten niet.

Het elektriciteitsnet was ook overbelast in de buurt van Milaan. In wijken van Bergamo, een stad met 120.000 inwoners in het noorden van het land, vielen verkeerslichten uit. Woningen, winkels en bedrijven zaten ook zonder stroom. Meerdere mensen zaten vast in liften.

Energieleverancier Enel zei dat het bezig was de stroom te herstellen. De uitval had te maken met de hitte, die heeft geleid tot oververhitting en uitzetting van elektriciteitskabels, aldus het bedrijf. Bovendien werd het elektriciteitsnet extra belast door de airconditioning.

Op veel plaatsen in Italië liggen de temperaturen al dagen boven de 30 graden. In ruim tien steden, waaronder de hoofdstad Rome, gelden hittewaarschuwingen.