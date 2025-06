Tientallen arrestaties bij verboden pride Istanbul

ISTANBUL (ANP/RTR) - De Turkse politie heeft zeker dertig mensen opgepakt die wilden meelopen in een pride-mars in Istanbul, meldt de oppositie. Het lhbti-evenement is al sinds 2015 verboden, maar ieder jaar proberen groepen mensen de pride toch te vieren.

Op beelden zijn confrontaties te zien tussen de politie en mensen met regenboogvlaggen in het centrum van Istanbul. Volgens de organisatoren van de pride treedt de politie ieder jaar hardhandiger op tegen deelnemers.

Officieel worden de prides verboden om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties stellen vast dat de religieus-conservatieve regering van president Recep Tayyip Erdogan zich steeds vijandiger uitlaat over lhbti'ers. Hij beschuldigt hen ervan de traditionele familiewaarden te ondermijnen.

Volgens Amnesty International en Human Rights Watch ondervinden lhbti'ers in Turkije steeds meer discriminatie en geweld.