Van den Goorbergh emotioneel over 'eerste fatsoenlijke TT'

ASSEN (ANP) - Zonta van den Goorbergh glom van trots na de TT van Assen. Zo tevreden was de 19-jarige motorracer met zijn twaalfde plek in de Moto2. "Het is mijn eerste TT waarin ik fatsoenlijk presteer en daar was ik best emotioneel over", zei de Brabander.

Het was zijn vierde TT en alle voorgaande keren ging er wel wat mis. "Dan is het speciaal om het weekend zo af te sluiten. Ook al had ik pech in de eerste ronde. Het was echt jammer dat ik bij het uitkomen van de Strubben hard contact had met Tony Arbolino, die gewoon niet goed uitkeek. Ik verloor daardoor meteen vijf seconden."

Van den Goorbergh gaf niet op na die tegenslag. "Ik heb twintig ronden alles gegeven, mijn tempo was strak. Ik reed dezelfde rondetijden als de koplopers en verloor uiteindelijk maar dertien seconden op de winnaar. Dit geeft een morele boost en daarom ga ik met een tevreden gevoel naar huis."