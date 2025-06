Washington klaagt LA aan om immigratieaanpak

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering heeft Los Angeles aangeklaagd omdat de stad samenwerking met de federale immigratiedienst ICE zou hebben gedwarsboomd. Als gevolg daarvan ontstonden rellen in de stad, stelt het ministerie van Justitie in de aanklacht.

Volgens de aanklacht werden de federale wetshandhavers aanzienlijk gehinderd in hun werk om migranten die illegaal in het land verblijven te deporteren. "Het praktische gevolg van de weigering van Los Angeles om samen te werken met de federale immigratieautoriteiten is sinds 6 juni 2025 wetteloosheid, plundering en vandalisme", aldus de advocaten van het ministerie.

President Donald Trump lag overhoop met de gouverneur van Californië Gavin Newsom en burgemeester van LA Karen Bass over de aanpak van de protesten tegen Trumps immigratiebeleid. Trump stuurde troepen van de Nationale Garde en mariniers naar de stad, maar volgens critici wakkerden die maatregelen de spanningen juist verder aan.