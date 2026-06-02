Armoede Duitsland naar 'treurig record' met 13,3 miljoen mensen

Economie
door Redactie
dinsdag, 02 juni 2026 om 9:53
bijgewerkt om dinsdag, 02 juni 2026 om 10:16
De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een nieuw recordniveau gestegen. Volgens de organisatie Der Paritätische, die zich inzet voor armoedebestrijding, leefde vorig jaar 16,1 procent van de Duitse bevolking onder de armoedegrens, oftewel 13,3 miljoen mensen. De organisatie spreekt van een "treurig record".
In 2024 lag het percentage op 15,5. In de voorgaande jaren was juist nog sprake van een daling van de armoede in de grootste economie van Europa. Vooral ouderen kampen vaker met armoede. Bijna een op de vijf mensen van 65 jaar of ouder leeft onder de armoedegrens of dreigt in armoede te vervallen. Maar ook alleenstaande ouders, mensen die alleen wonen en mensen met een laag opleidingsniveau hebben vaak te maken met armoede.
Mensen hebben moeite met het betalen van dagelijkse kosten, bijvoorbeeld door gestegen energierekeningen, hogere woonlasten of uitgaven bij het vervangen van huishoudelijke apparaten.
Ook in Nederland neemt de armoede toe.

"Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie"

Enorme studie onthult het geheim voor een gezond hart. En het is niet minder koolhydraten of vetten eten

De generatie die spijt krijgt: jongeren keren zich tegen social media en AI‐filters

"Navo-baas Rutte is het spoor helemaal bijster"

Dit is hoe makelaars koper én verkoper bedonderen (en wat je eraan kunt doen)

De vijf mooiste fietsroutes van Europa.

