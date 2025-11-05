ECONOMIE
Downshiften: steeds meer hoogopgeleiden kiezen voor een praktische baan

Economie
door Désirée du Roy
woensdag, 05 november 2025 om 13:41
ANP-493613273
Helemaal zat van de vergaderingen, rapportjes die onder in een la belanden en eindeloze stroom mailtjes, stappen steeds meer theoretisch geschoolde mensen over naar een praktisch beroep. Ze worden loodgieter, hovenier of verpleegkundige.
Volgens cijfers van het CBS is het aantal zogenoemde downshifters in tien jaar tijd ruimschoots verdubbeld. Downshifters zijn mensen die hun goedbetaalde kantoorbaan inruilen voor een eenvoudiger, minder stressvol en vaak nuttiger beroep. Dat ze daarmee fors inleveren op salaris nemen ze op de koop toe.
Veel genoemde redenen om zo'n carrièreswitch te maken zijn hoge werkdruk, gebrek aan zingeving en een slechte werk-privébalans. Mensen halen weinig voldoening meer uit hun werk of voelen zich zelfs vervreemd van hun baan. Iets tastbaars doen, zoals brood bakken of een waterleiding fiksen vinden ze veel nuttiger voelen.
De trend is in meerdere landen zichtbaar, zo ontdekte socioloog Antoine Dain van de Aix-Marseille Universiteit. Uit zijn gesprekken bleek dat switchers vooral meer zingeving zoeken en minder gedreven worden door prestige of geld.
Punt is wel dat je de luxe moet hebben om daarvoor te kunnen kiezen. Zo heeft de partner vaak wel een hoog inkomen of is er veel spaargeld. Veel mensen kunnen zich zo'n stap niet veroorloven, omdat ze bijvoorbeeld vastzitten aan een hoge hypotheek.
Lukt het je wel dan zul je vaak meer vrijheid, autonomie en zingeving ervaren, dingen die belangrijker blijken dan geld en status.
Bron: Metro

