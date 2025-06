Drie doden bij brand in ziekenhuis in Hamburg

HAMBURG (ANP/DPA) - Bij een brand in het Mariaziekenhuis in de Duitse stad Hamburg zijn drie patiënten om het leven gekomen. Dat heeft de brandweer in de nacht van zaterdag op zondag bekendgemaakt. Over eventuele gewonden is nog niets bekend.

De brand brak uit op de begane grond van de geriatrische afdeling, waar oudere patiënten worden verzorgd. Het vuur sloeg vervolgens over naar de eerste verdieping. De brandweer rukte massaal uit en moest meerdere mensen via ramen in veiligheid brengen. De brand is inmiddels geblust. Eén kamer is volledig uitgebrand.

Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet duidelijk. Ook de omvang van de schade wordt nog onderzocht.

Het Mariaziekenhuis is een van de grootste ziekenhuizen in Noord-Duitsland, met zo'n 600 bedden en jaarlijks circa 93.000 patiënten.