Zeker 131 aanhoudingen bij ongeregeldheden Parijs na CL-finale

PARIJS (ANP) - In Parijs heerst in de nacht van zaterdag op zondag her en der een gespannen sfeer na winst van voetbalclub Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Bij ongeregeldheden in en rond de Franse hoofdstad zijn al zeker 131 mensen opgepakt, melden verschillende Franse media.

Op verschillende plekken werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en vernielingen aangericht. De politie moest bij meerdere winkels ingrijpen om plunderingen te stoppen. Op beelden op sociale media is te zien hoe agenten traangas inzetten bij een Chanel-winkel om plunderaars te verdrijven. Bij een vestiging van Foot Locker werden 30 mensen opgepakt, aldus nieuwszender BFMTV.

Ook bij de Porte de Saint-Cloud, vlak bij het stadion van PSG, was het onrustig. Daar werden twee auto's in brand gestoken en gebruikte de politie eveneens traangas om de menigte uiteen te drijven. In totaal zijn 5400 agenten ingezet in en rond Parijs. Eerder op de avond bestormden supporters de ringweg van de stad.