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Drie meldingen bij PersVeilig na demonstratie Malieveld

Samenleving
door anp
zondag, 20 september 2026 om 15:14
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DEN HAAG (ANP) - Bij de organisatie PersVeilig hebben drie journalisten zich gemeld die stellen te zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag.
Het gaat om twee journalisten die fysiek en verbaal zijn bedreigd door demonstranten, aldus PersVeilig, een organisatie die zich inzet voor de veiligheid van journalisten. Een van hen is van een bankje afgeduwd, de ander hebben actievoerders bewust laten struikelen.
Daarnaast meldde zich de Spaanse fotograaf Nacho Calonge. Hij belandde tijdens de politie-inzet in het water. Over dat incident zegt Paul Teixeira van de Nederlandse Vereniging van Journalisten: "Belachelijk dat dit gebeurt. Je moet als fotograaf al ogen in je achterhoofd hebben zodat je niet wordt geraakt. Nu moet je ook nog eens opletten voor politie."
Op beelden die rondgaan, is te zien hoe de fotograaf na een duw van een agent in het water terechtkomt. De politie zei eerder in contact te staan met de NVJ en de journalist zelf. Er wordt mogelijk een regeling getroffen met de man.
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