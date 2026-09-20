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Meloni wil aantal buitenlandse scholieren in klas beperken

Samenleving
door anp
zondag, 20 september 2026 om 15:07
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ROME (ANP/RTR) - Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei de Italiaanse premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar uiterst conservatieve partij Fratelli d'Italia.
In Italië heeft volgens onderzoekers ruim 11 procent van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. "Binnenkort wordt er een voorstel aan de ministerraad voorgelegd om wettelijk vast te leggen wat het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas mag zijn", zei de premier. Ook stelde ze een verbod op de boerka en nikab op scholen in het vooruitzicht.
Integratie en migratie zijn gevoelige politieke onderwerpen in Italië. Meloni leidt er de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog, maar heeft in aanloop naar de verkiezingen op rechts concurrentie van de nieuwe uiterst nationalistische partij Futuro Nazionale.
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