ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisster Lamens jaar na doorbraak blij met behoud plek top 100

Sport
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 17:29
anp061125189 1
AMSTELVEEN (ANP) - Suzan Lamens is een jaar na haar doorbraak blij dat ze nog in de top 100 staat. De beste tennisster van Nederland staat richting het einde van het seizoen op de 86e plaats op de wereldranglijst, ongeveer even hoog als vorig jaar vlak, nadat ze haar tot nu toe enige titel had gepakt. "Ik heb dit jaar alle grote toernooien gespeeld en ben tevreden dat ik mijn ranking heb behouden", zegt Lamens tijdens een persmoment in Amstelveen.
De 26-jarige Nederlandse bereikte in september zelfs even de 57e plaats op de wereldranglijst, maar daalde fors na mindere resultaten op Aziatische toernooien de afgelopen maanden. "Dat was wel de meest pittige trip van het jaar. Het was de langste en ook nog eens aan het eind van het jaar. En het was natuurlijk niet heel goed gegaan. Ook omdat ik een titel had die ik niet heb weten te verdedigen", zegt Lamens over het toernooi in Osaka.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2597974779

Orthopeed waarschuwt: “Havermelk straks oorzaak van gebroken heupen”

shutterstock_2403533323

10 dingen die je kat echt vervelend vindt

ANP-525081073

Zo hou je je huis warm en je energierekening laag: 10 bespaartips van Milieu Centraal

ANP-464795223

Iraanse kindbruid wordt geëxecuteerd, tenzij ze 93.000 pond aan 'bloedgeld' betaalt

anp051125214 1

Timmermans: heel onwaarschijnlijk dat ik terugkeer in politiek

fermentedfibers_4x3a

Deze nieuwe techniek kan wereldhonger bestrijden én maakt textielproductie groener

Loading