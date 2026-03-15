ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Milan sprint naar ritwinst, Del Toro pakt eindzege in Tirreno

Sport
door anp
zondag, 15 maart 2026 om 16:03
anp150326096 1
SAN BENEDETTO (ANP) - Jonathan Milan heeft de zevende en laatste etappe van de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico gewonnen. De Italiaan was de snelste in een massasprint van een rit over 142 kilometer van Civitanova Marche naar San Benedetto del Tronto.
Milan klopte de Australiër Sam Welsford in de sprint. De Belg Laurenz Rex eindigde als derde. Paul Magnier en Jasper Philipsen streden niet voor de etappezege. Beide sprinters waren vlak voor de finish betrokken bij een valpartij.
De eindzege van Isaac del Toro kwam in de laatste etappe niet meer in gevaar. De Mexicaan van UAE Team Emirates won zaterdag de zesde etappe. De Amerikaan Matteo Jorgenson van Visma - Lease a Bike eindigde als tweede in het algemeen klassement.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2456666579

Je kunt ook een sociale burnout krijgen van familie en vrienden

150988847_m

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

anp-545084878-69b021e11806e

Fajah Lourens gaat zichzelf nog veel verder laten verbouwen

52786282_m

Poetin is de enige winnaar

ANP-553144989

Belgische premier wil deal met Poetin

130326VER_2032287102_

Epstein leverde minister Mandelson illegale kalmeringsmiddelen en regelde Botox

Loading