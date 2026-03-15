Milan sprint naar ritwinst, Del Toro pakt eindzege in Tirreno

SAN BENEDETTO (ANP) - Jonathan Milan heeft de zevende en laatste etappe van de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico gewonnen. De Italiaan was de snelste in een massasprint van een rit over 142 kilometer van Civitanova Marche naar San Benedetto del Tronto.

Milan klopte de Australiër Sam Welsford in de sprint. De Belg Laurenz Rex eindigde als derde. Paul Magnier en Jasper Philipsen streden niet voor de etappezege. Beide sprinters waren vlak voor de finish betrokken bij een valpartij.

De eindzege van Isaac del Toro kwam in de laatste etappe niet meer in gevaar. De Mexicaan van UAE Team Emirates won zaterdag de zesde etappe. De Amerikaan Matteo Jorgenson van Visma - Lease a Bike eindigde als tweede in het algemeen klassement.