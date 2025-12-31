Droneaanval Oekraïne raakt gaspijpleiding in Russische havenstad

TUAPSE (ANP) - Een Oekraïense droneaanval heeft schade toegebracht aan de haveninfrastructuur en een gaspijpleiding in een woonwijk van de Russische havenstad Tuapse aan de Zwarte Zee. Dat meldt het operationele hoofdkwartier van de regio Krasnodar via Telegram. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

Hulpdiensten zijn ter plaatse om de schade te herstellen, aldus de autoriteiten. Een aanlegsteiger in de haven zou zijn beschadigd.

Verschillende Oekraïense media, waaronder RBC-Oekraïne, plaatsten foto's op Telegram waarop een grote brand in de verte te zien is.

Tuapse is een van de belangrijkste Russische havens aan de Zwarte Zee voor olieproducten zoals nafta, stookolie en diesel. Staatsoliebedrijf Rosneft heeft er een raffinaderij met een capaciteit van ongeveer 240.000 vaten per dag. De haven en de raffinaderij zijn sinds de Russische invasie in februari 2022 herhaaldelijk getroffen door Oekraïense droneaanvallen.