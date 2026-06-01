Drukkerij: Curaçao zorgt dit WK voor een opvallende 'vlaggenpiek'

AMSTERDAM (ANP) - Curaçao zorgt dit WK voor een opvallende vlaggenpiek, merkt Drukbedrijf. Sinds dat land zich heeft geplaatst voor het WK worden vlaggen van het land tien keer vaker besteld dan in een normale periode, aldus het drukwerkbedrijf.

Het bedrijf ziet de WK-koorts bij bedrijven, horeca en organisaties breder op gang komen. "Zij bestellen massaal gepersonaliseerd drukwerk voor het WK-voetbal, zoals speelschema's, vlaggen, raamstickers en horeca-uitingen", wordt gemeld in een persbericht.

De populairste producten richting het WK bij het bedrijf zijn speelschema-posters, landenvlaggen, de Nederlandse vlag en hekwerk- en gevelspandoeken.

Roeptoeters

De piek qua bestellingen verwacht het bedrijf in de laatste weken voor de aftrap, met de meeste drukte in de laatste week. Dat was bij het EK in 2024 ook zo. Toen bleven mensen ook tijdens het toernooi nog dingen bestellen, "vooral wanneer Oranje een nieuwe ronde bereikte".

Andere producten die in trek zijn: raamstickers, bierviltjes, stoepborden en gepersonaliseerde roeptoeters.