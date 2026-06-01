VS bombardeert Iran na neerhalen drone

Samenleving
door Redactie
maandag, 01 juni 2026 om 6:24
bijgewerkt om maandag, 01 juni 2026 om 6:32
Het Amerikaanse leger heeft zaterdag en zondag aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Radars en commandocentra in de buurt van de Straat van Hormuz die door de Iraniërs worden gebruikt bij droneaanvallen zijn getroffen, meldt het Amerikaanse leger maandagochtend vroeg.
Commandocentrum CENTCOM beschrijft de aanvallen, die werden uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen, als "zelfverdediging". Ook Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones werden uitgeschakeld, aldus de verklaring. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen uitgevoerd als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone.
De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) meldt maandagochtend op haar beurt dat het een militaire basis heeft aangevallen die door de Amerikaanse luchtmacht wordt gebruikt. Om welke basis het gaat, is niet bekendgemaakt. Eerder in de nacht van zondag op maandag meldde Koeweit dat de luchtverdediging was ingeschakeld om een aanval met drones en raketten. Onduidelijk is nog of er een verband is.
Iraanse media meldden eind vorige week dat een Amerikaanse drone was neergehaald. Het Amerikaanse leger ontkende toen dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten in Iran en zei nadrukkelijk dat "de Amerikaanse luchtmacht nog over al haar materieel beschikt".
Iran en de VS zijn al weken bezig met onderhandelingen. Hoewel vanuit Amerikaanse kant verschillende keren klonk dat de partijen "dicht bij een deal zijn", is er tot dusver nog geen sprake van een akkoord. Zowel Iran als de VS betichtten elkaar vorige week van het schenden van het staakt-het-vuren, dat sinds begin april na bemiddeling van Pakistan van kracht is.
