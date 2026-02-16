ECONOMIE
Tweevoudig olympisch kampioen Van 't Wout verder op 500 meter

Sport
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 11:48
anp160226077 1
MILAAN (ANP) - Jens van 't Wout blijft kans houden op een derde individuele gouden medaille op de Olympische Spelen van Milaan. De 24-jarige Nederlandse shorttracker kwam maandag tijdens de voorrondes van de 500 meter niet in de problemen en ging als winnaar van zijn heat door naar de kwartfinales. De andere drie deelnemers gingen in de laatste ronde allemaal onderuit.
Melle van 't Wout, de broer van Jens van 't Wout, en Teun Boer bereikten ook de volgende ronde. De kwartfinales, halve finales en finale van de 500 meter staan voor woensdag op het programma in de Milano Ice Skating Arena.
Jens van 't Wout won donderdag olympisch goud op de 1000 meter en zaterdag op de 1500 meter. Hij maakt ook nog kans op succes met de mannenachtervolgingsploeg. De halve finales zijn later op maandag.
