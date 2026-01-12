ECONOMIE
Faissal T.: na aanhouding vader benaderd voor 'zaken'

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 10:04
SCHIPHOL (ANP) - De oudste zoon van Ridouan Taghi, Faissal, heeft verklaard dat hij na de aanhouding van zijn vader in Dubai in 2019 is benaderd door mensen die hem "bij zaken wilden betrekken". T. heeft dat gezegd in zijn laatste verhoor bij de politie, bleek aan het begin van zijn proces maandag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.
De 25-jarige T. heeft verklaard dat hij niemand wilde teleurstellen en daarom bij zaken betrokken is geraakt die strafbaar zijn, waarvan hij de gevolgen nog niet goed kon overzien.
T. heeft zich gedurende het proces voornamelijk beroepen op zijn zwijgrecht. Hij sloot procesafspraken met het Openbaar Ministerie. "Ik sta achter de overeenkomst", zei T. aan het begin van de zitting. Hij kondigde aan geen verdere toelichting te willen geven. Door deze afspraken zal de strafzaak sneller behandeld kunnen worden.
T. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven.
