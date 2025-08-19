ECONOMIE
Drukte op de kades voor voorproefje SAIL in IJmuiden

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 14:04
anp190825114 1
IJMUIDEN (ANP) - Op de kades in IJmuiden zijn enkele duizenden mensen op de been om de schepen te bekijken die meedoen aan SAIL in Amsterdam. Volgens een woordvoerder van PreSail IJmond, het evenement voorafgaand aan het nautische spektakel, komen achterelkaar boten binnen en is het "goed druk". Hij verwacht dat het aantal bezoekers later op de dag oploopt tot enkele tienduizenden.
Rond het middaguur lagen er ongeveer zeven tallships, grote zeilschepen, in de Zeehaven IJmuiden. De woordvoerder verwacht dat aan het eind van de dag rond de veertig tallships en klassieke schepen zijn aangemeerd. De boten varen woensdag vanuit IJmuiden tijdens de SAIL-In Parade naar Amsterdam.
De woordvoerder is tot nu toe tevreden over het verloop van PreSail, dat maandag begon en dinsdag ook in de haven van Beverwijk is. "Het is prachtig weer en de verkeersstroom loopt goed door. Mensen lopen lekker over de kade en eten een visje."
