Duits kabinet keurt nieuwe vorm van militaire dienst goed

BERLIJN (ANP/DPA) - Het Duitse kabinet heeft een nieuwe vorm van militaire dienst goedgekeurd, melden regeringsbronnen. De wet maakt het mogelijk een register opnieuw in te voeren waarin jonge mannen op hun 18e kunnen aangeven of zij bereid en in staat zijn militaire dienst te vervullen. Ook vrouwen kunnen de digitale vragenlijst invullen.

"De wet over de nieuwe militaire dienst, zorgt ervoor dat we een registratiesysteem kunnen herinvoeren dat we niet meer hebben gezien sinds de afschaffing van de dienstplicht", zei de Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius tegen persbureau dpa. Volgens Pistorius heeft Duitsland nu "geen idee wie ze kunnen rekruteren" als dat nodig zou zijn.