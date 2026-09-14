Duits-Oekraïense in Duitsland aangeklaagd om spionage

BERLIJN (ANP) - De Duitse federale aanklager heeft een Duits-Oekraïense vrouw aangeklaagd voor vermeende spionage voor Rusland. Dat meldt de Generalbundesanwalt in een persverklaring.

Ilona W. gaf leiding aan een marketingbureau en had een rol als voorzitter van een niet nader genoemde lobbyclub. In die hoedanigheid had ze volgens het OM vergaande connecties in militaire en politieke kringen.

W. zou voor zover bekend sinds 2023 in contact zijn geweest met iemand binnen de Russische ambassade in Berlijn. Die persoon zou door W. veelvuldig zijn getipt over belangrijke evenementen. Ook zou ze deze persoon daar hebben binnengekregen, soms onder een valse naam.

Rekrutering

Naast inlichtingenwerk zou W. ook geprobeerd hebben mensen te rekruteren binnen het ministerie van Defensie en de wapenindustrie.

W. werd in januari dit jaar gearresteerd en zit sindsdien in hechtenis.

Eerdere arrestaties

De laatste maanden werden in Duitsland meer arrestaties verricht om vermeende spionage voor het Kremlin. Zo werd in maart nog een Oekraïner opgepakt die zou hebben geprobeerd 'wegwerpagenten' te rekruteren voor Rusland.

Diezelfde maand werden drie andere Oekraïners in Duitsland berecht voor het vanuit Duitsland versturen van explosieve pakketjes naar Oekraïne. En in april werd een man uit Kazachstan vastgezet voor het delen van informatie over de Duitse militaire steun aan Oekraïne en de productielocaties van drones en robots.