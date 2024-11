Netanyahu strijdlustig na ICC-besluit: ik blijf Israël verdedigen

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in een videoboodschap verontwaardigd gereageerd op het arrestatiebevel dat het Internationaal Strafhof (ICC) tegen hem heeft uitgevaardigd. "Geen enkel schandalig anti-Israëlisch besluit zal ons, en mij persoonlijk, ervan weerhouden ons land op alle mogelijke manieren te verdedigen."

De regeringschef zei in de boodschap dat niet gezwicht zal worden voor druk. Het strafhof wil hem vervolgen voor vermeende oorlogsmisdaden in de Gazastrook, waar Israël al ruim een jaar aanvallen uitvoert om de Hamasbeweging uit te schakelen. Meerdere Europese landen, waaronder ook Nederland, hebben duidelijk gemaakt mee te werken met het hof in Den Haag en het arrestatiebevel te zullen uitvoeren.

Het ICC heeft ook de arrestatie gelast van de voormalige Israëlische minister van Defensie en een topfiguur van Hamas.