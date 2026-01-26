Duitse die 15 mensen neerstak moet naar psychiatrische kliniek

HAMBURG (ANP/DPA) - Een Duitse vrouw moet permanent psychiatrisch worden opgenomen nadat zij vorig jaar op het centraal station van Hamburg vijftien mensen had gestoken. De rechtbank in de Noord-Duitse havenstad verklaarde dat de 40-jarige vrouw ontoerekeningsvatbaar is en een gevaar vormt voor de samenleving.

Ze stak op 23 mei op een perron willekeurig reizigers met een mes. De rechtbank beschouwt de daad als poging tot moord, maar oordeelde dat de vrouw door haar geestesziekte niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor haar daden. Volgens de uitspraak lijdt zij aan paranoïde schizofrenie, met een vertekend beeld van de werkelijkheid en het horen van stemmen. Ze was een dag voor de steekpartij nog uit een psychiatrische kliniek ontslagen.

Drie vrouwen van 24, 52 en 85 jaar en een 24-jarige man raakten ernstig gewond bij de aanval. Eén vrouw moest met spoed worden geopereerd en werd in een kunstmatige coma gebracht.