Laat Oekraïne met EU-geld ook wapens in VS kopen, maant Rutte

BRUSSEL (ANP) - Oekraïne moet de 90 miljard euro die het van de EU leent ook kunnen gebruiken om Amerikaanse wapens te kopen, maant NAVO-chef Mark Rutte. Vooral Frankrijk wil dat Oekraïne de miljarden alleen in Europa besteedt, maar landen als Nederland wijzen erop dat het land bijvoorbeeld nog niet zonder Amerikaanse Patriot-luchtverdedigingsraketten kan.

"Ik wil er krachtig bij jullie op aandringen om te zorgen voor flexibiliteit in hoe deze gelden kunnen worden besteed", zei Rutte maandag in het Europees Parlement. Hij vroeg de EU-landen en het parlement om niet te veel 'Koop Europees'-voorwaarden te stellen. De Europese Commissie heeft voorgesteld Oekraïne toe te staan in de VS in te kopen als er geen (tijdige) Europese alternatieven voorhanden zijn.

"Europa kan op het ogenblik niet bij benadering leveren wat Oekraïne nodig heeft", zei Rutte.