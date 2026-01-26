ECONOMIE
EU komt met strengere regels voor WhatsApp

Economie
door Redactie
maandag, 26 januari 2026 om 17:22
bijgewerkt om maandag, 26 januari 2026 om 17:24
WhatsApp komt onder strengere controle van de EU te staan. De Europese Commissie heeft de openbare kanalenfunctie van de berichtendienst toegevoegd aan een lijst van socialemedia die vanwege hun grootte moeten voldoen aan strengere regels. Die gelden niet voor privéchats, maar alleen voor WhatsApp-kanalen. Dat zijn de openbare chats waar beheerders eenzijdig berichten, foto's en video's kunnen delen.
WhatsApp, eigendom van moederbedrijf Meta, komt op een lijst te staan met 26 andere "zeer grote onlineplatforms", naast onder meer TikTok, Facebook en X. Al die socialemedia hebben maandelijks meer dan 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Door het bereik dat onder andere publieke figuren en nieuwsorganisaties op deze platforms hebben, moeten ze zich houden aan bepaalde standaarden voor contentmoderatie en transparantie.
