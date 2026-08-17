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Duitse en Noorse helikopters ondersteunen bij natuurbrand België

Samenleving
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 12:00
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LUIK (ANP/BELGA) - Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen van de grote brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België.
Er is ongeveer 3000 hectare aan veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland.
Ook Nederland helpt bij het blussen. Dat gebeurt maandag met één Chinook-helikopter. Een tweede heeft sinds zondagavond last van pech. Daarnaast zijn sinds het weekend twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied.
Minister van Defensie Theo Francken schrijft op X dat hij Chinooks wil kopen. "Maar, maar, maar ze zijn Amerikaans. En voor sommige partijen, waaronder alle linkse oppositiepartijen die nu zo luid roepen, is alles wat Amerikaans is, vals en slecht", aldus Francken.
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