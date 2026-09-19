Duitse generaal wordt nieuwe hoogste militair van de NAVO

KOPENHAGEN (ANP) - De Duitse generaal Carsten Breuer wordt de nieuwe hoogste militair van de NAVO. Dat drukt volgens NAVO-bronnen uit hoe belangrijk Duitsland voor het bondgenootschap aan het worden is. Breuer werd door zijn collega-topmilitairen van de NAVO-landen verkozen boven de Canadese generaal Jennie Carignan.

Breuer treedt in juli aan als voorzitter van het zogeheten Militair Comité van de NAVO, meldt de Italiaanse admiraal Giuseppe Cavo Dragone, die daar nu nog de leiding heeft. Daarin overleggen de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten en zijn 31 collega's. Hun voorzitter is de belangrijkste militair adviseur van NAVO-chef Mark Rutte en de verbindingsman tussen militairen en bestuurders bij het bondgenootschap.

Als Carignan de verkiezing had gewonnen, was voor het eerst een vrouw aangetreden als hoogste NAVO-militair. Dat ze Canada vertegenwoordigt, dat in een hoogopgelopen ruzie met buur en voornaamste bondgenoot de Verenigde Staten is verwikkeld, werkte volgens een NAVO-bron mogelijk niet in haar voordeel.

Euro-Atlantische veiligheid

De stemming zaterdag verliep in het striktste geheim. Ook de deelnemers komen niet van elkaar te weten hoe ze hebben gestemd en zelfs niet hoe groot Breuers steun precies was. Dat moet helpen de rangen rond hem te sluiten.

De 61-jarige Breuer is sinds drieënhalf jaar de hoogste baas van de Duitse krijgsmacht. Met zijn "operationele oordeelsvermogen, diepe vertrouwdheid met deze alliantie en leiderschap van de Duitse strijdkrachten" zal hij de NAVO goed dienen, zei Cavo Dragone in een felicitatieboodschap op X. Dat is nodig ook, want "de defensiechefs hebben hun vertrouwen in je gesteld op een veeleisend moment voor de Euro-Atlantische veiligheid".

Cavo Dragone loste begin 2025 zelf de Nederlandse admiraal Rob Bauer af.