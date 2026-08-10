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Honderden kilo's drugs gevonden in Den Haag, 9 mannen aangehouden

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 17:16
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DEN HAAG (ANP) - De politie heeft tijdens een doorzoeking afgelopen week in de Haagse wijk Duindorp 586 kilo drugs gevonden. Daarnaast zijn er negen mannen aangehouden, meldt de politie maandag. Een van de verdachten is inmiddels vrijgelaten, maar blijft verdachte in het onderzoek. De overige acht verdachten worden woensdag 12 augustus voorgeleid bij de rechter-commissaris.
Donderdagavond deed de politie onderzoek in een woning op de Zeezwaluwhof in Den Haag. Tijdens het onderzoek werd de woning bewaakt door een zwaarbewapende bewakingseenheid. De gevonden drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.
Wat precies de rol en betrokkenheid van de verdachten is, wordt nog onderzocht. De politie en het Openbaar Ministerie zijn "vanwege het lopende onderzoek" terughoudend met het delen van informatie over de zaak.
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